Covid-19 : l'Italie se reconfine

C'est la fin d'une parenthèse presque enchantée. Depuis plus d'un mois, onze régions italiennes, classées jaunes selon le système national, menaient une vie presque normale. Le variant anglais est passé par là et le taux d'incidence a grimpé en flèche. Le gouvernement a donc décidé de confiner dix régions dès lundi. À Turin, les habitants profitent avant le couperet. "Je savoure les dernières minutes de liberté", a confié l'une d'entre eux. Les dix régions concernées, dont le Latium et Rome, sont les plus peuplées d'Italie. Ils sont donc près de deux Italiens sur trois à revenir à un confinement strict, le troisième depuis le début de la pandémie. Si pour certains, les autorités ont fait le bon choix, elles se trompent pour beaucoup d'autres. La plus grande crainte est de nouveau les répercussions économiques. Ces restrictions s'appliquent pour trois semaines. Lors du week-end de Pâques, elles seront même étendues à l'ensemble de la péninsule, qui a dépassé la barre des 100 000 morts.