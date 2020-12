Covid-19 : l'Italie se reconfine

C'est une décision qui a été prise vendredi soir suite à la dégradation des chiffres du Covid. À Rome ou à Sanremo dans le Nord, les fêtes de Noël se passeront à la maison. Dès lundi, c'est un nouveau confinement très strict qui va se mettre en place dans le pays. Il sera interdit de voyager sans motif impérieux, les commerces de détail, les bars, les restaurants seront fermés et une seule sortie par foyer par jour sera autorisée. Si certains acceptent de se soumettre aux règles, d'autres pensent que "ça ne sert à rien". Il faut noter que l'Italie n'est pas le seul pays européen à durcir ses restrictions sanitaires. L'Autriche, par exemple, attendra le lendemain de Noël pour mettre en place un troisième confinement strict qui va durer jusqu'au 18 janvier. À cette date, si tout va bien, les écoles et les magasins pourront rouvrir. Le voisin suisse, lui, ferme dès mardi ses restaurants et ses établissements culturels, mais laisse les magasins ouverts pour l'instant. Quant aux stations de ski, elles resteront ouvertes sauf décision locale contraire. Qu'en est-il de la Suède et de la République tchèque ?