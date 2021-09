Covid-19 : l'objectif de 50 millions de primo-vaccinés atteint

Il y a comme un air de déménagement au Zénith de Lille. Après cinq mois de fonctionnement, sept jours sur sept, l'un des plus grands centres de vaccination de l'Hexagone ferme ses portes. Comme lui, le millier de centres de vaccination toujours actifs en France devraient disparaître dans les prochains mois. C'est déjà le cas du centre de la porte de Versailles à Paris, bientôt le tour de la Beaujoire à Nantes. L'aube d'une nouvelle stratégie à la recherche des derniers non-vaccinés. Même si certains ne sauteront jamais le pas. Huit millions de Français éligibles n'ont toujours reçu aucune injection. Parmi eux, plus de 500 000 personnes fragiles de plus de 80 ans. Et encore plus de deux millions de mineures de plus de 12 ans auxquels s'ajoutent les deuxièmes et troisièmes injections. Pour les vacciner, le gouvernement veut passer la main aux professionnels de santé libéraux. À partir du 1er octobre, vous pourrez recevoir votre dose de Pfizer auprès de votre médecin, infirmier, sage-femme ou encore pharmacien. La suite dans la vidéo ci-dessus.