Covid-19 : l'obligation vaccinale a fait ses preuves dans les hôpitaux italiens

Sans vaccin, pas de salaire ! En Italie, la vaccination obligatoire des soignants décrétée au mois d'avril pose un ultimatum au personnel médical. À l'hôpital de Gênes, sur les 4 000 soignants, 95 % sont vaccinés et fiers de l'être. Et pour ceux qui refusent, pas de licenciement, mais une sanction financière. "Au début, on demandait à ces soignants de prendre des vacances forcées, mais maintenant s'ils continuent de refuser le vaccin, on va les mettre à des postes administratifs moins bien payés et surtout, loin des patients", explique Pr Giancarlo Icardi, chef du service infectiologie de l'hôpital Saint-Martin à Gênes. Pour les plus réfractaires, ils pourraient être tout simplement suspendus sans salaire. Dans cet hôpital, les sanctions pourraient même continuer après la crise. Une politique radicale, mais acceptée par la grande majorité du personnel soignant. Pour le Dr Andrea Ordi, épidémiologiste, "la vaccination, c'est l'instrument fondamental pour contrôler une épidémie et pas seulement le covid". L'Italie fut longtemps le pays européen le plus touché par la pandémie, un traumatisme. C'est pour éviter de connaître à nouveau les services de réanimation débordés que le gouvernement a décidé d'imposer la vaccination aux soignants. Désormais, cette méthode a porté ses fruits, puisque même les plus sceptiques ont fini par être convaincus. En Italie, sur près de deux millions de soignants, seulement 45 000 n'ont toujours pas été vaccinés.