Covid-19 : masques obligatoires sur les 69 communes en Mayenne

En Mayenne, où la situation semble critique, le port du masque sera obligatoire en toutes circonstances dès ce lundi. Cette mesure concerne 69 communes représentant 70% de la population du département. Le plan de dépistage massif a dévoilé un taux d'incidence encore très élevé. Pour le Dr Luc Duquesnel, médecin référent à l'ARS du Pays de la Loire: "le virus va plus vite que nous". L'Agence nationale de santé, elle, se donne trois semaines pour juger de l'efficacité de cette nouvelle prévention.