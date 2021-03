Covid-19 : Moselle et Meurthe-et-Moselle sous surveillance renforcée

Il y a un an, jour pour jour, l'épidémie de Covid-19 a débuté de manière très forte dans le Grand Est. À cause des nouveaux variants, elle gagne plus de terrain dans la région, notamment en Moselle et en Meurthe-et-Moselle, qui sont sous surveillance renforcée. "Il serait nécessaire d'essayer d'anticiper et de voir éventuellement si les départements les plus concernés par ces variants ne devraient pas bénéficier d'un effort national en termes de vaccination", réclame Jean Rottner, président (LR) du Conseil régional du Grand Est. Avec ses équipes, il revendique également des mesures d'allègement pour les zones les moins touchées. Selon l'élu, le confinement est la dernière issue pour protéger les établissements hospitaliers et les médecins au quotidien dans la lutte contre le Covid-19. "Ce qui nous permettrait de gagner, c'est la vaccination. Dans une frontalière comme la nôtre, il faut que nous soyons extrêmement précoces et forts sur cette vaccination pour la faire reculer", ajoute-t-il.