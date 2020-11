Covid-19 : New York ferme ses écoles publiques

À New York, la fréquentation touristique a chuté de 70% cette année. C'est une ville qui aura beaucoup de mal à se relever. Les restaurants et les commerces fonctionnent mais au ralenti. Avec 2 000 nouveaux cas chaque jour, New York est en pleine deuxième vague. Une situation suffisamment inquiétante pour que toutes les écoles publiques qui avaient rouvert en octobre ferment à nouveau. C'est la fin d'une brève parenthèse de liberté pour certains parents. C'est le cas de Marion qui recommence à veiller sur les cours en ligne de sa fille. Les établissements privés de la ville sont toujours ouverts, mais avec des mesures draconiennes. Parois de plexiglas autour de chaque élève, masque obligatoire, test une fois par mois pour les 2 000 écoliers... autant de mesures qui rassurent les parents et les enseignants. Certains soignants constatent que cette deuxième vague est bien moins grave que la première. Toutefois, New York a deux visages. L'épidémie flambe dans les quartiers plus pauvres. Les associations d'aide qui distribuent des masques gratuits sont pessimistes.