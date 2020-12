Covid-19 : "on a l'impression que la vie n'est plus maîtrisée", Anne Vignot

Face à la crise du Covid, notamment dans les régions où la situation épidémique est la plus préoccupante, certains se battent tandis que d'autres désespèrent. À Besançon, la maire Anne Vignot nous confie que dans sa commune, les habitants ont une espérance, mais les chefs d'entreprise et les directeurs de théâtre sont dans la désespérance. La situation sanitaire est difficile pour tout le monde. Un jour, on est en colère et le lendemain, on est résigné. "On a l'impression que la vie n'est plus maîtrisée" : c'est le message principal qu'elle entend de la part de ses administrés. En tant que maire, Anne Vignot essaie de s'adapter en permanence et d'apporter des solutions en fonction de la situation de la personne. "Théâtres, bars, chefs d'entreprise, discothèques... il nous faut inventer une aide et un accompagnement à chaque fois", nous explique-t-elle. La mairie les aide à accéder à tous les droits qui sont ouverts pour eux et a aussi ouvert des cellules d'écoute. Et ceux qui se retrouvent sans rien ont besoin d'accompagnement, dont des aides alimentaires.