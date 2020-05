Covid-19 : où en est la circulation du virus ?

Même si la circulation du virus a considérablement baissé sur le territoire, les données peuvent très vite changer et sont différentes d'une région à une autre. Depuis plus d'un mois, le nombre de consultations chez les médecins généralistes pour une suspicion de Covid-19 a nettement diminué. Selon les épidémiologistes, la capacité d'un malade à infecter son entourage a également baissé. Comment maîtriser le parcours de l'épidémie ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.