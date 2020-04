Covid-19 : où en est la recherche sur les vaccin et traitement ?

Qui sera le premier à trouver le vaccin ou le traitement qui protégera le monde du coronavirus ? Cette course contre la montre mobilise des millions de dollars et des centaines de chercheurs, notamment aux Etats-Unis. Au-delà d'une reconnaissance mondiale, un immense intérêt financier est aussi en jeu pour les laboratoires. De Washington à Chicago, tous essaient de gagner du temps pour un objectif commun : permettre à l'humanité de retrouver une vie sans confinement.