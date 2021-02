Covid-19 : où en est la situation à Dunkerque ?

Ce dimanche, l'ambiance sur la place Jean-Bart est surréaliste. Quelques Dunkerquois sont déguisés, car aujourd'hui devrait être le jour du carnaval et normalement, il devrait y avoir des milliers de gens qui défilent. Mais cette année, l'événement a été annulé, d'autant que Dunkerque affiche un taux de contamination important. Dans cette ville, 80% des gens testés positifs le sont au variant anglais. "C'est relativement inquiétant", révèle un Dunkerquois. Le maire de la ville a demandé la fermeture de toutes les écoles à une semaine des vacances, mais la préfecture a refusé. Beaucoup de parents mettraient alors leurs enfants à l'école ce lundi. L'inquiétude est palpable et les autorités ont même demandé l'obligation du port du masque partout, y compris sur la plage. Les commerçants sont préoccupés même si aucun reconfinement n'est envisagé. Quant au service de réanimation de l'hôpital de Dunkerque, il est complètement saturé. Une dizaine de patients ont dû être évacués ces derniers jours et d'autres pourraient l'être la semaine prochaine.