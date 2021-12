Covid-19 : où en est la situation aux États-Unis ?

Comme partout avant les vacances, c'est la course aux tests de dépistage du Covid, notamment à Miami (Floride). Sur plusieurs centaines de mètres, des Américains attendent patiemment dans leur voiture avant de se faire tester. Pareilles images et mêmes attentes à Brooklyn, un des quartiers de New York. "Tout cela me rappelle mars 2021. C'est un peu comme si on était revenu à la case départ", lance un passant. Dans ce même quartier, les masques sont de nouveau obligatoires comme partout dans la ville. Les fermetures se multiplient pour cas de Covid ou pour donner du temps aux employés de se faire tester. Sur Broadway, à Manhattan, multiplication de cas de Covid chez les comédiens. Les salles de spectacle ferment. Un signe annonciateur de l'épidémie qui s'installe. Le président Joe Biden a prédit à ses concitoyens un hiver de maladie et de mort. De quoi encourager les Américains à se faire vacciner pour la première, la deuxième et la troisième dose. TF1 | Reportage L. Hauben, S. Cherifi