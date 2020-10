Covid-19 : où en est-on de la course au vaccin ?

C'est une course contre la montre qui s'est engagée. Onze projets de vaccins contre le Covid-19 sont déjà au stade le plus avancé, à savoir la phase 3. En quoi consiste-t-elle ? Il faut d'abord le tester sur au moins 30 000 personnes. On regarde ensuite si au moins 50% de cette population est effectivement protégée contre le virus avec des anticorps. Si c'est le cas, le vaccin est homologué en surveillant bien sûr les effets secondaires. À ce rythme, certains laboratoires sont optimistes. Ils pensent que leurs projets de vaccin pourront être prêts au 1er semestre de l'année 2021. Mais comment fait-on pour aller si vite parce qu'on est habitué à attendre des années avant qu'un vaccin ou un traitement ne soit au point pour lutter contre une maladie ? Tout le monde s'y met et on n'a jamais eu autant d'efforts cumulés. La haute technologie vient ensuite accélérer toutes ces recherches comme c'est le cas notamment aux Etats-Unis, au Japon ou encore en France. Sachez qu'à Lille, une molécule a récemment été identifiée comme étant très prometteuse. La recherche d'un vaccin nous paraît très longue aujourd'hui. Mais à l'échelle de l'humanité, jamais nous n'avons été aussi vite dans la lutte contre un virus.