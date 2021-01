Covid-19 : pourquoi la campagne de vaccination a-t-elle démarré si lentement en France ?

Rapporté au nombre d'habitants, notre pays compte bien moins de personnes vaccinées qu'Israël, environ 20% de la population, ou même que l'Allemagne avec 0,5%. Ce vendredi à midi, seul 0,07% des Français étaient vaccinés contre la Covid-19. Pourquoi une telle lenteur ? Les séniors sont la cible des premières vaccinations françaises. Aurélien Rouquet, professeur de logistique - Neoma Business School Paris (9e), estime que cette lenteur est inhérente au choix stratégique du le gouvernement dès le départ. Pourquoi ce choix ? 93% des Français décédés de la Covid avaient plus de 65 ans. La Haute autorité de santé qui a recommandé cette stratégie approuve mais nuance désormais. "Ces 16 millions de personnes fragiles sont priorisées par le gouvernement. Et c'est ce qui nous semble important. Je pense que le gouvernement peut aller plus vite. Et c'est ce que nous avons toujours dit", rappelle le Pr Dominique Le Guludec, présidente du collège de la HAS. D'autant que maintenant, la France dispose de 500 000 nouvelles doses chaque semaine. Alors, y a-t-il trop de formalités ? Pour acheminer les vaccins dans l'hôpital de Pontoise par exemple, il faut mobiliser quatre personnes. Pour enregistrer les candidats au vaccin, l'administration doit remplir trois formulaires différents. Ce qui est lourd et long à l'image finalement du fameux guide de vaccination de 45 pages édité par le ministère de la Santé. Comment faire mieux ? Il faut recevoir plus de vaccins. Ce sera peut-être le cas puisque trois usines françaises devraient en produire et que 500 nouveaux centres de vaccination vont ouvrir en métropole comme en Outre-mer. "Il faut tout mettre en oeuvre. Que l'Etat fasse tout ce qu'il peut bien sûr avec son système et ses relais. Mais les élus locaux, les maires dans leurs villes sont les plus capables, me semble-t-il d'accélérer ce processus", souligne Patrick Ollier, maire (LR) de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).