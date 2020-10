Covid-19 : pourquoi le virus gagne-t-il du terrain à Saint-Étienne ?

Ce sont des images qui ont choqué à Saint-Étienne. Début octobre, 150 étudiants font la fête sans masque dans un appartement. Une catastrophe sanitaire pour le procureur de la République. Au moins seize cas de Covid-19 ont été identifiés et une école du commerce a dû fermer. Dans cette ville qui compte 27 0000 étudiants, les soirées peuvent en partie expliquer les nombreuses contaminations. La métropole de Saint-Étienne possède le plus fort taux d'incidence du pays. Il s'établit désormais à 106 cas pour 100 000 habitants. C'est ici que le virus circule le plus vite. "Les patients qu'on voit en réanimation, certes, ce sont souvent des gens fragiles, un peu plus âgés. Mais il faut bien comprendre qu'il y a aussi des gens jeunes et que la maladie n'a pas changé entre la première vague et maintenant", rappelle le Dr Nicolas Desseigne, médecin urgentiste, responsable médical du Samu 42. Au CHU, 85% des lits de ranimation dédiés à la maladie sont occupés. Face à cette nouvelle crise sanitaire, les gestes barrières doivent être plus que jamais respectés en toutes circonstances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.