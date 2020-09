Covid-19 : pourquoi les hôpitaux craignent-ils une deuxième vague ?

Olivier Véran a répété ce dimanche la nécessité pour les Français de faire encore quelques efforts, en s'appuyant sur la situation dans les hôpitaux. Ces derniers sont encore loin de la saturation, mais les malades du coronavirus commencent à prendre la place de tous les autres. Cela devient inacceptable pour les médecins qui devront encore conduire d'autres activités. Pour eux, le Covid-19 ne peut plus être la priorité absolue, comme c'était le cas lors de la première vague, d'autant que les urgences sont déjà en tension. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.