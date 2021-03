Covid-19 : pourquoi les patients en réanimation sont-ils de plus en plus jeunes ?

Aujourd'hui, Christopher Varin va mieux. Pourtant, il y a quelques jours, ce patient Covid-19 était en réanimation. "Les médecins ont annoncé à ma famille à plusieurs reprises que mon pronostic vital était en engagé". Ce père de 34 ans, sportif et sans comorbidité, était loin d'imaginer qu'il serait hospitalisé pendant près de deux mois. "Je me suis dit qu'au bout de sept jours, je reprendrai mon travail tout simplement. Puisqu'en étant jeune, je pensais que j'aurais des symptômes légers, mais ça s'est vite dégradé". Christophe n'est pas un cas isolé. Derrière les portes du centre hospitalier du Pas-de-Calais, de plus en plus de jeunes occupent les lits. Une augmentation qui inquiète les soignants. "Au début de la deuxième vague, on avait des patients plus âgés et là depuis 15 jours, on a des patients plus jeunes", souligne le Dr Cécile Franck. Le constat est le même sur l'ensemble du territoire. Depuis début janvier, le nombre de lits occupés dans les services de réanimation par des patients de 20 à 39 ans a plus que doublé (121%). Pour l'épidémiologiste Martin Blachier, plusieurs raisons pourraient expliquer cette tendance. "Il y a un relâchement chez les jeunes, chez qui le virus peut circuler plus largement. Deuxième chose, c'est potentiellement les variants". Ces nouvelles souches du coronavirus "feraient des formes un peu plus sévères chez les patients jeunes". Le Pr Bruno Mégarbane, lui, y voit les premiers effets de la vaccination. "Il se peut qu'il y ait un glissement de la catégorie d'âges en raison de la vaccination qui commence à progresser auprès des personnes plus âgées. D'autres pays constatent aussi une augmentation des patients jeunes en réanimation. Voilà pourquoi Israël a ouvert la vaccination aux plus de 18 ans.