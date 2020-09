Covid-19 : pourquoi les tests sont-ils si chers en France ?

Chaque opération est facturée 73,59 €, et c'est intégralement prise en charge par l'assurance-maladie. Dans le détail, 54 € couvrent le test en lui-même. S'ajoutent ensuite 9,6 € pour le prélèvement. Et un peu moins de 10 € pour la prise en charge du patient et la gestion administrative. Avec un million de tests réalisés chaque semaine en France, la facture pour l'État s'élève donc à plus 70 millions d'euros hebdomadaire. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens ?