Covid-19 : pourquoi l'Italie échappe à la deuxième vague ?

Les nouvelles restrictions sont de plus en plus mal acceptées par les Français. Pourtant, chez nos voisins italiens, la population traumatisée par ce qui s'est passé au printemps dernier, se plie à des restrictions sanitaires bien plus drastiques que chez nous. Ce pays a mis en place un plan de confinement très sévère et beaucoup de ces mesures sont toujours appliquées. Avec une politique de traçage efficace, les autorités sont aussi très réactives dès le premier signe de reprise de l'épidémie.