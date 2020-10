Covid-19 : pouvait-on éviter cette deuxième vague ?

Les retrouvailles ne respectent pas tout à fait les gestes barrières. Comme beaucoup de nos compatriotes, grands-parents, enfants et petits enfants passent ensemble leurs vacances de la Toussaint. Pour une famille que notre équipe a rencontrée, chacun a sa chambre, mais ils vont partager les repas et les activités. Alors, les vacances sont-elles les meilleures alliées du virus ? Il y a quatre mois, le nombre de nouveaux cas était au plus bas. Mais durant les congés de l'été, sans que personne ne s'en aperçoive, le virus a circulé dans tout l'Hexagone. Actuellement, les chiffres le prouvent. Durant l'été, le virus a essentiellement infecté les jeunes. Au mois d'août, il y a eu un début de circulation importante du virus dans la classe d'âge des 20 à 29 ans. Et dès la rentrée, on a observé que cela a diffusé vers les personnes plus âgées. Les personnes à risque de forme grave ont fini par être touchées en mi-septembre. À ce moment, les gestes barrières semblent encore limiter les explosions de cas. Nos habitudes stimulent ou combattent l'épidémie. Ainsi, les vacances de la Toussaint inquiètent particulièrement les spécialistes.