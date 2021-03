Covid-19 : premier week-end de confinement pour Dunkerque

Il est 18h dans le centre-ville de Dunkerque. Les rues sont vides, les commerces ferment. C'est le début d'un troisième confinement pour tout le week-end jusqu'à lundi matin. Quelques heures plus tôt, les Dunkerquois profitent des derniers instants avant l'heure fatidique. Ce confinement va forcément perturber les vacances. Il faudra donc aménager les programmes déjà prévus. Chez une fleuriste, les clients viennent surtout le samedi. Mais beaucoup ont dû changer leurs habitudes. À dix jours de la fête des grands-mères et avec des stocks fournis, les pertes seront lourdes. Pour tenter de combler le manque à gagner, elle va agrandir ses horaires d'ouverture. Un peu plus loin, dans une boutique de vêtements, le gérant attendait plus de clients ce vendredi avant ce qui aurait dû être le dernier week-end de soldes. Il craint surtout une baisse conséquente de ses chiffres d'affaires. À partir de ce soir à 18h et pour tout le week-end à Dunkerque, c'est le retour de l'attestation dérogatoire. Pour sortir, il faudra la remplir et cocher un des douze motifs obligatoires. Une attestation que les 250 000 habitants de Dunkerquois pourront télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur.