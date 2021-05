Covid-19 : quatre millions de Français de plus éligibles à la vaccination

Huit heures du matin et déjà près de 200 personnes se retrouvent devant le vaccinodrome de la métropole lilloise. Beaucoup sont venus pour leur seconde dose, mais il y a aussi les nouveaux candidats. Si vous avez entre 18 et 54 ans, avec de l’hypertension, un diabète ou une comorbidité, vous pouvez désormais vous faire vacciner. Pas besoin d’ordonnance ou d’attestation pour cela. Vous n'avez qu'à engager votre bonne foi, de quoi accélérer la prise en charge et vacciner à tour de bras. Pour vacciner le plus grand nombre de nouveaux candidats, dans le centre de vaccination hippodrome de Marcq-en-Barœul (Nord), tout est fait pour extraire un maximum de doses. Il y a même un petit centre d’appel entièrement dédié aux 18 - 54 ans depuis ce samedi matin. Les nouveaux créneaux en ligne restent rares, alors en ce 1er mai, beaucoup se sont inscrits sur liste d’attente, armés de leurs brins porte-bonheur. Un élargissement de la vaccination qui concerne quatre millions de Français vulnérables.