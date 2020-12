Covid-19 : que savez-vous du vaccin ?

"Nous avons une nouvelle arme contre le virus : le vaccin. Tenir ensemble, encore", s'est exprimé Emmanuel Macron ce dimanche sur Twitter, quelques instants après le début de la campagne de vaccination anti-Covid-19 en France. Le vaccin, tout le monde en parle. Mais que savez-vous exactement ? Nous avons mené des interrogations surprises dans les rues de Besançon (Doubs). Le vaccin n'est pas obligatoire. Il est gratuit et ne concerne que les personnes volontaires. Il vous faudra deux injections à vingt et un jours d'intervalle. Ce vaccin repose sur l'injection intramusculaire d'un ARN messager, un petit morceau d'information génétique du virus, une partie de son ADN. "Une fois injecté dans notre corps, il arrive dans la cellule, va conduire à la production de la protéine, du virus que l'on cherche à combattre. Et en réaction à cette protéine, l'organisme va développer des anticorps", explique Dominique Costagliola, épidémiologiste et biomathématicienne. À quelle date vous recevrez ce vaccin ? Le gouvernement a prévu un calendrier en trois étapes. D'abord les résidents d'Ehpad et soignants à risque. Puis, viennent les personnes âgées ou vulnérables. Enfin, le reste de la population ne sera concerné qu'à partir du mois de juin. L'objectif est d'atteindre 27 millions de personnes immunisées d'ici cet été.