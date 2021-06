Covid-19 : quelle est l’efficacité des vaccins face au variant Delta ?

Dans ce laboratoire de l'Institut Pasteur, voilà deux mois que les chercheurs scrutent le variant Delta qui inquiète tant l’Europe après son émergence en Inde. “On a exposé ce virus à des sérums de personnes soit convalescentes (qui ont eu le Covid), soit vaccinées.”, précise Thimotée Bruel, chercheur au laboratoire de virus et immunité à l'Institut Pasteur. Les vaccins permettront-ils de freiner ce variant plus contagieux dans les Landes, ou encore en Grande-Bretagne, où il devenu majoritaire en moins de deux mois ? Là-bas, une première étude montre que si les vaccins évitaient jusqu’ici à 90% de développer les symptômes. Cette efficacité atteint 80% pour les vaccins ARN face au variant Delta et 60% pour celui d’AstraZeneca, à condition d’avoir reçu les deux doses. “Il n’y a pas assez d’anticorps qui sont produits après une seule injection de vaccination. Heureusement, après la deuxième injection, la quantité d’anticorps augmente. Et là, il y a un niveau d’anticorps qui est suffisant pour neutraliser dans nos cœurs cellulaires la multiplication du variant Delta”, explique Olivier Schwartz, directeur du laboratoire virus et immunité à l'Institut Pasteur. L’autre bonne nouvelle, c’est que les vaccins protègeraient aussi contre les formes graves. Dans les hôpitaux britanniques, 65% des patients infectés par le variant Delta ne sont pas vaccinés. Pour éviter un rebond de l’épidémie, il faudrait donc multiplier les injections. En Israël où 60% de la population est entièrement vacciné, mais où le variant Delta se propage quand même chez les jeunes, les autorités ont décidé d’accélérer la campagne de vaccination des enfants et des adolescents.