Covid-19 : quelles mesures pourraient permettre aux restaurants de rester ouverts ?

Les restaurateurs de six grandes villes de l'Hexagone sont jusqu'à dimanche soir suspendus à la décision de leur fermeture éventuelle. Ce vendredi midi, ils ont symboliquement manifesté, à l'unisson, devant leur établissement en tapant sur des casseroles. Leurs représentants ont aussi présenté au gouvernement un nouveau protocole sanitaire pour éviter de devoir fermer leurs portes.