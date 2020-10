Covid-19 : quels gestes barrières en famille ?

L'Hexagone a enregistré 20 339 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 24 heures. Un nombre de contaminations qui est toujours en hausse avec le franchissement d'une nouvelle barre symbolique. Si le ministre de la Santé a annoncé une amélioration dans certaines zones, trois grandes villes s'apprêtent à appliquer les nouvelles mesures sanitaires. Olivier Véran a aussi mis en garde contre les contaminations intra-familiales. Alors, faut-il porter un masque avec ses proches à l'intérieur de la maison ? Et surtout, quels gestes barrières appliqués en famille ?