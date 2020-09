Covid-19 : qui sont les nouveaux demandeurs d’emploi ?

Les chiffres de chômage ont été publiés ce vendredi. Ils font état d'une très légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Elle est de - 4,3% pour la catégorie A, soit 174 800 inscrits de moins pour ce qui n'avait aucune activité. Un chiffre positif qui ne doit surtout pas faire illusion. La situation reste dramatique notamment pour les étudiants et les travailleurs précaires. Nos journalistes ont recueilli leur témoignage poignant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.