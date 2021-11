Covid-19 : reprise de l'épidémie en Europe

La vague épidémique vient des pays d'Europe de l'Est et se traduit par une inquiétante augmentation des hospitalisations. En Russie, la Covid fait plus de 1 000 morts par jour. "On avait moins de monde en février dernier. Il y a beaucoup de patients aujourd'hui et ils me semblent dans un état plus sévère. C'est un cauchemar", témoigne une infirmière en réanimation. Le taux d'incidence dépasse les 500 cas pour 100 000 habitants dans les pays Baltes, en Roumanie, Bulgarie et en Europe de l'Est. Cela se conjugue avec une faible vaccination. Par exemple, moins de la moitié des Croates sont vaccinés et ils se pressent depuis quelques jours dans les centres. Refermer les bars et les restaurants et vider les rues, plusieurs pays comme la Slovaquie rejouent le scénario d'un confinement généralisé. Plus proche de l'Hexagone, le nombre de cas augmente dans les pays mieux vaccinés mais qui ont relâché les restrictions cet été, comme la Grande-Bretagne. En France, en Italie, en Espagne et au Portugal, la résistance s'explique par un taux de vaccination très haut et un pass sanitaire restrictif. Mais nous bénéficions aussi peut-être de la météo.