Covid-19 : retour sur les tout débuts de l'épidémie à Wuhan

Tout a commencé à Wuhan, en Chine, il y a tout juste un an. Le 19 janvier 2020, nous évoquons pour la première fois dans nos journaux télévisés la capitale de cette province chinoise. À ce moment-là, on pensait qu'un "mystérieux virus" d'origine animale est apparu le mois précédent dans un marché spécialisé dans la vente de poissons et de fruits de mer. Les experts savent désormais que celui-ci circulait depuis la fin du mois de novembre. Mais ce n'est que le 30 décembre que le Dr Li va lancer la première alerte sur le réseau social chinois WeChat. Il a aussitôt été convoqué par la police. Durant ce mois de janvier, les virologues ont identifié une nouvelle forme du virus. Ils ont prévenu l'OMS, mais pas encore la population locale. Pourtant, les rues et les commerces se vident déjà. Le 18, alors que les hôpitaux se remplissent, le décompte officiel ne faisait état que de 45 cas et de deux morts. Jusqu'au 20 janvier, les autorités se voulaient rassurantes, sans vraiment convaincre. À l'époque on ne savait pas encore diagnostiquer rapidement le Covid. De plus, les tests qui étaient mis en place étaient peu fiables et peu disponibles. Un an après l'apparition du virus, Wuhan n'enregistre plus aucun cas.