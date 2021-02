Covid-19 : risque de faillite pour certaines fédérations sportives

Cela va faire un an que le judo n'est plus un sport de combat. Avec le covid, il a fallu s'adapter. D'abord en salle sans contact avec les copains, puis à la maison en visioconférence. Cela peut fonctionner pour les enfants. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour les ados et les adultes. Alors, le nombre de licenciés a chuté pour ces tranches d'âge. Au niveau national, 180 000 judokas n'ont pas repris leurs licences en 2021. Ce phénomène est encore ressenti plus violemment à la Fédération française de pétanque. La licence permet surtout de participer à des tournois. Or, ils sont annulés les uns après les autres. Et le nombre de licenciés s'écroule. "On est aujourd'hui à 107 000 licenciés. Ça signifie aujourd'hui une baisse de 60% de nos effectifs. 75% du budget de la fédération est basé sur les licences. Donc, la fédération est très inquiète pour son avenir", déplore Kevin Gallier, responsable du marketing à la Fédération française de pétanque. Le paradoxe de la pétanque, c'est que les concours sont annulés, mais qu'il est possible de s'entraîner sans licence. Dans cette discipline sportive, le club souffre également. À Paris, par exemple, l'un d'entre eux a perdu la moitié de ses adhérents. Il faut que les tournois reprennent coûte que coûte selon certains présidents de club. Comme dans d'autres disciplines, ils sont prêts à se plier à des règles encore plus strictes pour reprendre en compétition leurs activités favorites.