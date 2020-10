Covid-19 : testé positif, Donald Trump hospitalisé

Testé positif au coronavirus, Donald Trump a été transféré dans un hôpital militaire près de Washington. Il bénéficie d'un traitement avec un cocktail expérimental d'anticorps de synthèse. Selon le communiqué de la Maison Blanche, le président américain ne souffre que de symptômes légers et de fatigue. Emmanuel Macron, Boris Johnson, Angela Merkel... les messages de soutien de toute la planète affluent. Son adversaire dans la campagne, Joe Biden, lui adresse ses vœux de prompt rétablissement.