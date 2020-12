Covid-19 : tests obligatoires pour se rendre en Corse durant les fêtes

Confinement oblige, les passagers en direction de la Corse se comptent encore sur les doigts d'une main à l'aéroport d'Ajaccio. Le calme avant la tempête. Près de 50 000 touristes débarquent traditionnellement sur l'île de Beauté pour les fêtes. Dans le contexte sanitaire actuel, ils devront obligatoirement se faire dépister avant de s'y rendre. Tous les passagers de plus de onze ans devront réaliser un test PCR ou antigénique 72 heures avant leur voyage. Ils devront fournir une déclaration sur l'honneur à l'embarquement et présenter un justificatif, les résultats du test lors d'un contrôle de police aléatoire sous peine de 135 euros d'amende. Une mesure soutenue par les médecins de l'île qui appellent les visiteurs à la responsabilité. Faute de moyens hospitaliers suffisants sur l'île, une douzaine de patients avaient dû être évacués en mars dernier, transférés vers des hôpitaux marseillais par la Marine nationale. La Corse est encore épargnée par la deuxième vague, avec seulement six personnes en réanimation à ce jour.