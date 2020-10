Covid-19 : trois millions d'habitants reconfinés au Pays de Galles

Ce samedi après-midi à Cardiff, les 370 000 habitants de la ville sont à nouveau confinés, pendant deux semaines, pour faire face au rebond de l'épidémie de coronavirus. Les rues sont désertes et les magasins tous fermés. Seuls les commerces alimentaires sont autorisés à ouvrir. Nous croisons à peine quelques personnes qui sortent faire leur course. Vendredi soir, en quelques heures, le Pays de Galles s'est refermé. "On a déjà été confiné pendant des mois, je crois qu'on commence à s'y habituer...", a confié une jeune femme. Plus au nord, à Knighton, petite ville de campagne, à quelques milliers d'habitants, le confinement passe plutôt mal. "Le problème, c'est que dans les zones rurales comme ici, il n'y a presque pas de cas de covid, alors pourquoi nous confiner ?", s'est interrogé un habitant. D'autant qu'à quelques kilomètres de l'Angleterre, la tentation risque d'être forte pour certains Gallois de passer cette frontière. Hier soir, le propriétaire d'un restaurant de cette petite localité s'avouait doublement pénalisé, obliger de fermer son établissement et voir partir ses clients ailleurs. La police galloise va donc patrouiller et installer des barrages puisqu'il est interdit d'entrer ou de sortir du Pays de Galles.