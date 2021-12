Covid-19 : un aperçu des nouvelles restrictions dans le monde

Ces images, tournées en Chine, rappellent celles de mars 2020. Un air de déjà vu à travers ses rues désertes entièrement désinfectées. La ville de Xi'An, treize millions d'habitants, est reconfinée à 40 jours des Jeux olympiques. Les autorités ont décidé de tester l'ensemble de la population. Même sentiment d'un retour en arrière aux Pays-Bas. À la Haie, depuis le nouveau confinement instauré il y a une semaine, il n'y a plus personne dans les rues commerçantes. "On sort se promener, on voit des gens, mais de loin seulement" ; "Nous ne pourrons pas nous retrouver en famille. C'est au maximum quatre personnes. J'espère que l'an prochain, il n'y aura plus de confinement et de pandémie et qu'on pourra célébrer Noël avec tout le monde", confient des habitants. Autre stratégie au Royaume-Uni. Les autorités ont opté pour la vaccination de masse. La situation y est plus qu'alarmante. Chaque jour, plus de 100 000 personnes sont contaminées. Par ailleurs, en Espagne, la Catalogne a opté pour le retour du couvre-feu entre une heure et six heures du matin, un nouveau coup dur pour les nombreux bars de la ville. TF1 | Reportage A. Basar. Y. Taoufik