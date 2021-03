Covid-19 : un concert test de 5 000 personnes organisé à Barcelone

La culture est parmi les secteurs frappés de plein fouet par la crise sanitaire. Il est à l'agonie et les professionnels sont très en colère. Pourtant, ils proposent aux autorités des protocoles sanitaires stricts pour permettre leur réouverture. En Espagne, ils ont peut-être été entendus. À Barcelone, un groupe de rock donne en ce moment un concert test avec 5 000 spectateurs, en pleine épidémie de coronavirus. Cette longue file d'attente ressemble beaucoup à celle d'un concert normal comme avant l'épidémie. La seule particularité, c'est qu'à l'entrée, il ne suffira pas de montrer son billet. En fait, chacun des privilégiés a dû passer aujourd'hui lui-même un test antigénique. Ce dépistage doit être fait dans un centre dédié et avec le résultat sur une application créée pour l'événement. Il est donc quasi impossible de tricher. Et une fois à l'intérieur de l'enceinte, les spectateurs et spectatrices pouvaient bouger librement, tout en portant un masque FFP2. La distanciation sociale n'y était pas obligatoire. Les résultats de cette expérience sont attendus avec impatience par le monde de la culture qui espère des réouvertures des lieux culturels.