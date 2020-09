Covid-19 : un énorme gâchis de nourriture à prévoir avec la fermeture des restaurants

À la criée de Marseille, l'affluence est anormalement faible ce vendredi matin. Il n'y a pas l'ombre d'un restaurateur, alors que c'est 50% de la clientèle des grossistes. Les brasseries du Vieux-Port font une fois de plus chou blanc. Exonération des charges fiscales et sociales, un chômage partiel pris en charge à 100%, jusqu'à 10 000 euros de fonds de solidarité par mois, ... Pour aider ces professionnels, le gouvernement vient d'annoncer une série d'aides.