Covid-19 : un gigantesque concert virtuel de stars à l'initiative de Lady Gaga

Co-organisé par Lady Gaga, un concert virtuel caritatif de stars internationales a vu le jour dans la soirée du samedi à dimanche. De Stevie Wonder à Elton John, de Jennifer Lopez à Céline Dion, plusieurs acteurs et chanteurs ont également participé à cet événement unique pour lutter contre le Covid-19. Un cri de ralliement sous forme d'appel aux dons envers l'OMS et les ONG locales. Ensemble, les stars ont réussi à récolter près de 120 millions d'euros de promesses de dons en faveur des soignants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.