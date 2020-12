Covid-19 : un jeune médecin marseillais lutte contre les fake news

Sur les réseaux sociaux, Amine est suivi par plus de 64 000 personnes. Cet interne en médecine à l'hôpital de la Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône) a décidé de lutter contre les fausses informations qui circulent sur Internet. Dernière rumeur en date, les certificats de décès des patients seraient trafiqués pour surévaluer la mortalité du Covid. Pour étayer son propos, il a montré à quoi ressemble le document. La vidéo dure moins de deux minutes, et est postée sur son compte Instagram. Ce genre de publication, il en fait quotidiennement pour prouver que le masque n'empêche pas de respirer ou encore pour expliquer que le virus n'est pas moins dangereux quand on prend de la vitamine D. La rumeur s'invite aussi à l'hôpital où il doit faire face à la défiance grandissante de certains patients. Dans son combat contre les fake news, Amine est suivi par des milliers de soignants, à commencer par ses collègues. D'autant plus qu'un tiers de ses abonnés n'ont rien à voir avec la médecine. Beaucoup le sollicitent directement pour lui poser des questions.