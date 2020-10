Covid-19 : un quotidien bouleversé par le couvre-feu

Dans une heure, ce sont 54 départements français qui vont devoir respecter le couvre-feu. Une journée raccourcie qui se termine maintenant à 21h, avec forcément un bouleversement total de nos habitudes. Autrement dit, ce que vous faisiez le soir, il faut désormais le faire en plein jour. Et quoi de plus inhabituel qu'un saucisson chaud ou un jambon persillé en guise de petit-déjeuner. Ce qui ne fait pas peur aux ouvriers de la soie lyonnais, qui pendant des siècles partageaient ce casse-croûte matinal. Le mâchon est donc de nouveau à la carte dans certains restaurants. Service à 9h à la place du soir et il y a des adeptes. D'autres professionnels ont également suggéré à leurs clients d'adapter leurs emplois du temps. C'est le cas du théâtre, où il n'y a plus d'heures non plus pour y aller, même si le régisseur a encore un peu de mal avec une séance l'après-midi à 15h15. Les spectacles ont normalement lieu le soir. Mais dans une salle plongée dans le noir, on s'y croirait. L'essentiel est donc de savourer le bonheur d'être ensemble, peu importe l'heure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.