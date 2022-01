Covid-19 : un test à tout prix avant le réveillon

Peu importe l'affluence, ils sont prêts à attendre des heures pour se faire tester juste avant le réveillon. Devant un gymnase municipal, ils sont là depuis le lever du jour avec la même détermination. En ce 31 décembre, certains apprennent qu'ils sont positifs et ne cachent pas leur déception. Au même moment, c'est la ruée également au laboratoire Clément, Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Les tests PCR y sont essentiellement pratiqués sur rendez-vous. Malgré tout, les infirmières doivent faire face à une influence record. "Nous avons doublé les chiffres de tests PCR par rapport à une semaine normale. En une journée, nous sommes arrivés à peu près à 200 tests en laboratoire", indique Princee Tharshan Raju, infirmière. Une cadence infernale que certains laboratoires n'arrivent pas à suivre, comme nous l'explique Claire que nous avons rencontrée dans une pharmacie. " Je suis partie dans un laboratoire et ils m'ont dit qu'ils sont en rupture de stock de tests PCR. Du coup, je viens faire un test antigénique en pharmacie", dit-elle. Un pharmacien parisien, Dr Alexandre de Courval, a dû batailler, même s'il n'y a pas de rupture de stock. "Les autotests étaient extrêmement difficiles de s'en procurer. Il y avait pénurie. Les prix ont presque triplé", affirme-t-il. Les autotests sont ainsi au prix de 26 euros les cinq contre 6,20 euros dans une grande surface lilloise. Un prix si attractif qu'en une journée, la quasi-totalité du stock du supermarché a été vendue. À peine déposées en rayon, les dix dernières boîtes s'envolent. Restent les lieux de dépistage sans rendez-vous, en plein cœur de grands centres commercial. La semaine de Noël, 7 millions de tests ont été pratiqués et ce chiffre record. TF1 | Reportage C. Casanova, M. Fiat, M. Stiti