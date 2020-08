Covid-19 : un virus plus contagieux mais moins virulent ?

Le nombre des résultats positifs grimpent de façon exponentielle, tout comme le nombre d'hospitalisations sur une semaine. Mais on constate un décalage entre la progression des contaminations sur un mois et le nombre de décès qui est resté stable. La mutation du virus, le rôle joué par les plus jeunes souvent asymptomatiques... Autant d'hypothèses qui pourraient expliquer cette différence selon plusieurs études.