Covid-19 : une biotech française sur la piste d'un vaccin innovant

La course au vaccin contre le coronavirus continue dans le monde. Parmi les 170 essais en cours, il y a celui d'une entreprise française avec une approche très différente des autres. Elle se concentre sur le système immunitaire et les lymphocytes T quand la plupart des laboratoires travaillent sur les anticorps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.