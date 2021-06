Covid-19 : une campagne de vaccination lancée pendant les soldes en Moselle

Les rabais s'affichent en vitrine et les clients se pressent aux portes des magasins. Les soldes sont bien lancés en Moselle. Mais dans un centre commercial, c'est un autre produit qui fait sa promo : le vaccin contre le Covid. Avec les sacs de courses en main, les clients peuvent donc suivre les parcours habituels d'un centre de vaccination, mais sans rendez-vous. C'est ce qui a surtout motivé la majorité d'entre eux. Pour la préfecture de la Moselle et les médecins, l'objectif est de convaincre les indécis en allant à leur rencontre dans des lieux atypiques. "Ils ont beaucoup de questionnements à propos de ce vaccin. Le fait qu'il y a quelqu'un sur place pour les répondre, ça les rassure et ils passent le pas", explique le docteur Brigitte Porté. Malgré tous les efforts mis en œuvre pour attirer les gens, les opposants aux injections contre le Covid restent nombreux. "On ne prend pas de risque" ; "Pour l'instant, je préfère ne pas me faire vacciner. Je n'ai pas envie d'être malade", lancent certains.