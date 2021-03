Covid-19 : une dizaine de départements classés orange

Patients Covid et non Covid, depuis des semaines à Marseille, les médecins s'adaptent et jonglent avec les places vacantes. Dans l'un des deux services de réanimation de l'hôpital de la Timone, il ne reste ce dimanche qu'un lit disponible. Pousser les murs est devenu leur activité principale, mais ils ne pourront pas tenir indéfiniment ce rythme. "Le nombre de lits est tous les jours très faible à disposition des malades", selon Jérémy Bourenne, le médecin du service. Les Bouches-du-Rhône font partie de ces territoires qui préoccupent les autorités de santé. Ce troisième confinement entré en vigueur samedi dans seize départements peut-il s'étendre à d'autres ? Pour le déterminer, deux données majeures sont scrutées : le taux d'incidence et le taux d'occupation en réanimation à l'hôpital. Dans dix départements, il frôle voire dépasse les 100%. Des zones à surveiller pour le virologue Bruno Lina. La carte du confinement est donc loin d'être figée. Son éventuelle actualisation sera à l'ordre du jour du prochain conseil de défense qui aura lieu cette semaine à l'Elysée.