Covid-19 : une jauge de 30 personnes par messe, l'incompréhension des Églises

Ce dimanche matin, beaucoup d'églises ont décidé de ne pas appliquer la jauge de 30 personnes par messe. Cinq ont été célébrées à la cathédrale Saint-Antoine à Versailles et à chaque fois, une centaine de fidèles. Ici, le nombre est bloqué à 250 à peu près pour un édifice qui peut contenir plus de 1 500 personnes. Même sentiment de soulagement pour les fidèles de l'église Sainte Bernadette à Montpellier. Pour l'office religieux, il y avait 130 personnes ce dimanche pour une église qui peut accueillir plus de 600 paroissiens. Le Conseil d'Etat leur a d'ailleurs donné raison et a aussi souligné le caractère "disproportionné" de cette mesure au regard de l'objectif, la préservation de la santé publique. Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. La plus haute juridiction administrative demande de prendre en compte la superficie des différents lieux de culte. Le gouvernement a trois jours pour revoir cette règle des 30 personnes. Le Premier ministre recevra lundi les représentants des évêques de France.