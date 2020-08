Covid-19 : une opération de dépistage nocturne ciblant les jeunes Strasbourgeois

Pour le deuxième jour consécutif, la barre des 4 000 nouveaux cas de contamination a été franchie vendredi. Dans le Bas-Rhin, ce chiffre augmente particulièrement chez les 20-29 ans. Alors pour les sensibiliser, des dépistages gratuits sont organisés à Strasbourg. Cela se fait notamment en soirée, dans les quartiers où les jeunes se retrouvent pour faire la fête. Une opération simple et gratuite, avec des résultats disponibles en 24 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 22/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 22 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.