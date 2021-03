Covid-19 : une situation de plus en plus préoccupante dans les écoles

La situation dans les écoles, collèges et lycées est critique. En effet, 3 256 classes sont pour l'instant fermées dans l'Hexagone et 21 183 élèves ont été testés positifs la semaine dernière. À Drancy (Seine-Saint-Denis), rien que dans un lycée de la ville, vingt élèves ont perdu un membre de leur famille à cause du virus. Une vingtaine de professeurs font valoir leur droit de retrait depuis mardi. Tous réclament plus de moyens et des mesures rapides. Pour freiner la pandémie, une nouvelle règle a donc été annoncée. À partir de lundi, lorsqu'un seul élève a été testé positif au Covid-19, il sera isolé dix jours minimum, et sa classe sera fermée pendant sept jours. Ce protocole s'appliquera de la maternelle au lycée dans les 19 départements confinés. Quant aux parents, ils pourront bénéficier d'arrêt de travail pour garder leurs enfants en cas de maladie. La fermeture des écoles revient sans cesse dans le débat. Emmanuel Macron a indiqué depuis ce dimanche matin que "ce n'est plus un tabou, ce serait le dernier recours".