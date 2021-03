Covid-19 : vers un confinement plus strict ?

Tolérance zéro en région parisienne. Les contrôles sont renforcés ce week-end, et pas seulement dans les départements confinés. Gare Saint-Jean à Bordeaux, tous les passagers en provenance de Paris doivent présenter leur attestation. Une dizaine de personnes ont été verbalisées. Terminé la pédagogie, le gouvernement resserre la vis, surtout dans les départements confinés depuis la semaine dernière. Les effets se font déjà sentir dans les territoires où les mesures de freinage ont été prises il y a un mois. À Nice et à Dunkerque, le taux d'incidence baisse plus ou moins vite, mais il reste élevé au-dessus de la moyenne nationale. Dans ces deux agglomérations, les services de réanimation sont toujours saturés et la vaccination trop lente. Quinze jours sont nécessaires pour mesurer les effets de ces reconfinements locaux. Le président de la République a prévenu : "ces semaines qui viennent seront difficiles". Si les indicateurs de lundi et de mardi ne sont pas bons, un confinement plus strict pourrait s'imposer à l'exécutif.