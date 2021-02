Covid-19 : vers un reconfinement dans les Alpes-Maritimes ?

La ville de Nice s'apprête-t-elle à être reconfinée le week-end ? Avec un taux d'incidence du virus quatre fois supérieur à la moyenne nationale, certains quartiers inquiètent particulièrement. Le département des Alpes-Maritimes est de loin le plus touché de France. Et le ministre de la Santé a demandé aux acteurs locaux de renforcer les restrictions sanitaires sous 48h. La situation dans les Alpes-Maritimes avait, dès cette semaine, été jugée particulièrement inquiétante. Ce samedi matin, Olivier Véran a donc annoncé aux Niçois des mesures complémentaires. "Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu voire d'un confinement partiel ou total dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département". Couvre-feu avancé et confinement strict le week-end, limitation des déplacements vers Monaco... Aucune décision n'est encore prise, mais tout est sur la table. Aucune mesure n'a été en revanche évoquée concernant les écoles grâce au répit laissé par les vacances. Autre sujet d'inquiétude : les règles sanitaires ne seraient pas toujours respectées partout et par tous dans la ville de Nice. , Ce samedi matin, Olivier Véran était au chevet de ceux qui ont encore des mois plus tard des symptômes liés au virus. Les nouvelles mesures sanitaires seront annoncées au plus tard lundi par le préfet. 3 500 doses supplémentaires de vaccin Pfizer sont aussi attendues dans les Alpes-Maritimes.