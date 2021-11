Covid-19 : vers un reconfinement en Autriche

Les restrictions avaient déjà été renforcées il y a quelques jours. À Vienne, comme partout en Autriche, il est impossible d'aller chez le coiffeur, au bar et au restaurant pour les non vaccinés, à moins d'avoir eu le Covid et d'en être guéri. C'est un pass vaccinal plutôt bien accepté. "Je crois que maintenant plus de gens vont aller se faire vacciner" ; "les gens ne sont pas anti-vaccin, mais il y a du laisser-aller", lancent des passants. Depuis deux semaines, la courbe des nouvelles contaminations s'envole. C'est une situation inédite en Autriche où plus d'une personne sur trois n'est pas vaccinée. Le gouvernement conservateur redoute une saturation des hôpitaux. Il durcit le ton. "A partir de demain matin, il y aura un confinement strict pour les non vaccinés", affirme-t-il. La mesure doit être votée ce dimanche en urgence. Les réfractaires au vaccin auront juste le droit d'aller travailler, moyennant un test, ou de sortir pour les courses essentielles. TF1 | Reportage C. Bayle